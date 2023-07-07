Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


07 Temmuz 2023 19:06
Süresi Dolan Yönetici Yeniden Görevlendirme Hk.

Hocalarım merhaba, bugün malumunuz okul yöneticilerinin yeniden görevlendirme puanları açıklandı. Okulumuzda görev süresi 8 yılın üzerinde olan müdür yardımcısı var. Mühhal listede de gösteriyor ilçe mem. Fakat bu müdür yardımcısı tekrardan bizim okulu yazabilir mi? Bilgisi olanlar cevaplarsa sevinirim.


Asur72
Memur
07 Temmuz 2023 19:13
Yazamazlar proje okulu değilse okulunuz. Hayırlı olsun kurtuldunuz onlardan

popcorn007
Daire Başkanı
07 Temmuz 2023 19:20

Hayır proje okulu değil. İnşallah gider.

Asur72, 24 dk. önce
Yazamazlar proje okulu değilse okulunuz. Hayırlı olsun kurtuldunuz onlardan

Asur72
Memur
07 Temmuz 2023 19:21
Kesin giderler en geç 15 ağustosta başka okulda olurlar
popcorn007, 17 dk. önce

Hayır proje okulu değil. İnşallah gider.


Bülent2385
07 Temmuz 2023 19:21

Değerli arkadaşlar merhaba.Yöneticisi olduğu eğitim kurumunda uluslararası düzeyde düzenlenen bilgi/beceri/spor/sanat/proje vb. yarışmalarda birinci olan öğrenci bulunmak maddesinden dolayı 8 puan almam gerekiyordu.Fakat bu öğrencinin öğretmeninin kadrosu Gençlik spor il müdürlüğünde olduğu için Milli Eğitim kabul etmedi.Bi bilgisi olan var mı?Öğrenci bizim,salon bizim,öğretmen haftanın 3 günü bizim okula geliyor.


popcorn007
Daire Başkanı
07 Temmuz 2023 19:23

inşallah

Asur72, 16 dk. önce
Kesin giderler en geç 15 ağustosta başka okulda olurlar
Toplam 5 mesaj

Çok Yazılan Konular

Temmuz Zammı Beli oldu. 17.55 + 8.000 TLMemur Maaşındaki Türlü Türlü Oyunlar%17,5 Zam Oranına Göre Yeni TaktikMüdüre okulun bahçesini temizlemem dedimEğitim Bir Sen Ali Yalçın Siz Ne iş Yaparsınız ?Tayin ayrılma işlemi kaç gün içerisinde?Seyyanen Zammın Bir Yıllık Farkı ve Bilançosu.Ek dersi yatmayan var mı ?Ek ders yükseltilir mi?Seyyanen Zamdan 3647 TL Maaş Farkı

Sözlük

hayatın olağan akışı 3 Ayranla dürümün aynı anda bitmesi 5 Paranın satın alamayacağı bir şey söyleyin 1 threads 2 uyuz 1 Kuyruğu dik tutmak 2 Deprem 1 Misafirlikteyken aniden oluşan ölüm sessizliği 1 maaş konusuna temizlik işçisinin memura tur bindirmesi 3 dünyanın en yaşlı köpeği 1

Son Haberler

Sıcaklardan bunalan İstanbullular bu gece serinleyecekYÖK'ten 'azami süre' kararıBorsa kapanış rekoru kırdıMalatya'da deprem nedeniyle idari izinli sayılan kamu çalışanları göreve başlıyorMahalli idare sözleşmeli personel ücretleri hakkında genelge yayımlandı

Editörün Seçimi

Ya gereğini yap ya istifa et Ali YalçınCumhurbaşkanı neden bizzat açıklama yapmadı?%17.55 + 8.070 TL Zam Oranını Nasıl Değerlendiriyorsunuz?İşçiye %45 olan enflasyon iki ayda memura %17.55 oldu. Yazık!En düşük memur maaşı 22.000 değil 20.351 Vaat yerine gelmemiştir+8000 'in Emekli Olacaklara ve Emeklilere Faydası yokİşçiye ocaktan ver Memura Farkını Bile VermeMaaş robotu güncellendi, 8077 nin 14 günlük farkı yokİkinci El Ucuz Suni Deri Dönerli Amortisörlü Satılık KoltukSeyyanen Zamdan 3647 TL Maaş Farkı