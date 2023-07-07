Nebatiyi begenmiyorduk şimşek ondan beter

Madem bu kadar zam yapılacak ötv'ler mtv'ler kdv'ler artırılacak dolar artırılacak faiz artırılacak bunu Nurettin nebati de yapabilirdi kaldı ki o zaman bile döviz kontrol altındaydı faiz kontrol altındaydı evet zam vardı ama bu kadar fazla değildi Mehmet Şimşek geldiği gün dedim bu adam halk düşmanı devlet dostudur evet kasaya parayı koyar ama halkın sırtına binerek koyar eskiden de öyleydi yine öyle değişen bir şey yok

Madem bu kadar zam yapılacak ötv'ler mtv'ler kdv'ler artırılacak dolar artırılacak faiz artırılacak bunu Nurettin nebati de yapabilirdi kaldı ki o zaman bile döviz kontrol altındaydı faiz kontrol altındaydı evet zam vardı ama bu kadar fazla değildi Mehmet Şimşek geldiği gün dedim bu adam halk düşmanı devlet dostudur evet kasaya parayı koyar ama halkın sırtına binerek koyar eskiden de öyleydi yine öyle değişen bir şey yok