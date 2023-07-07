Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


07 Temmuz 2023 19:08
Nebatiyi begenmiyorduk şimşek ondan beter
Madem bu kadar zam yapılacak ötv'ler mtv'ler kdv'ler artırılacak dolar artırılacak faiz artırılacak bunu Nurettin nebati de yapabilirdi kaldı ki o zaman bile döviz kontrol altındaydı faiz kontrol altındaydı evet zam vardı ama bu kadar fazla değildi Mehmet Şimşek geldiği gün dedim bu adam halk düşmanı devlet dostudur evet kasaya parayı koyar ama halkın sırtına binerek koyar eskiden de öyleydi yine öyle değişen bir şey yok

memursandertlisin
Şef
07 Temmuz 2023 19:16

sen sorumlu olarak şimşek'i görüyorsan ve gerçek sorumluyu ıskalıyorsan bundan bin beterine layıksın

şimşek şu an batmış olan enkaza mecbur bırakıldığı operasyonları yapıyor


mmr-26
Aday Memur
07 Temmuz 2023 19:25

Damat & Nebati sebep Şimşek sonuç.


arthistoryyyy
Aday Memur
07 Temmuz 2023 19:34

aynen zaten başa gelir gelmez kemer sıkacağız durum sanıldığından daha vahim diye açıklama yapınca ben de eyvah demiştim. bizim şansızlığımız denk geldiğimiz dönem malesef kemer sıkalım da bizim de ömrümüz 200 yıl değil sonuçta ne evlenebiliyoruz böyle bir 5 yıl kemer sıkalım desek gençlik gitti.

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