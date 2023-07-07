Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


07 Temmuz 2023 19:23
Bursa
Eşimin tayini Bursa dikkaldırım mah. Çıktı beni en uzak nereye verir il emrine kalırsam? Daha önce eş durumu yapanlar yazabilir mi? Ayrıca okul bulur muyum? Branş fen

Kuskusuz
Daire Başkanı
07 Temmuz 2023 19:25

Bunu buradaki kimse bilemez. Bursa il MEM i arayıp öğrenin il emrindeki uygulamaları neymiş? Belki aynı ilçeye veriyorlardır.

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