Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


07 Temmuz 2023 19:32
CEZAEVİ EMEKLİ MÜDÜRLERİ
Müdürlerin buluşma sayfasına hoşgeldiniz selamlar

İKİNCİ MÜDÜR
Şef
07 Temmuz 2023 20:11

şu yaz kararnamesi belli olsun diye bekliyorum

1.5 sene vardı normal emekliliğe ama

şu yılan hikayesine dönen atamalar belli olsun

-EYT ülen!!! diyecem.

emekli olmak ;

artık mahkumun onun bunun ağız kokusunu çekmek

çemkirip haksız sürgün veya kararname dışı re'sen uçurmalarını beklemek stres çekmek köşe bucak aileden çoluk çocuktan uzak derbeder yaşamaya çalışmak

istemiyorum

çıksın şu son kararname artık

şekil şemail almak güzergah belirlemek gerek

haydi hayırlısı


BOZKIRIN OĞLU
Daire Başkanı
07 Temmuz 2023 20:53
Stresten uzak yaşamak çok güzel müdürüm hayırlısıyla
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