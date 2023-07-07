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Editörler : enginkrtpalex 10


07 Temmuz 2023 19:45
Arda Real Madrid'de Başarılı Olur mu ?
Bir Fenerbahçeli olarak bu sene fazla şans bulabileceğini düşünmüyorum, kiralık gitmesi hayrına olacaktır.

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