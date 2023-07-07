KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


07 Temmuz 2023 20:02
Pmyo-pomem
Pmyo da 1 yilim bitti ama raporum tamamlanmamisti cok yuksek ihtimalle 2. Sinifin basinda saglik nedeniyle ilişkim kesilecek dava açıp uğraşacağım olmazsa ve geri donemezsem üniversitemi bitirip pomeme girip kazanma olasiligim var mı?

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