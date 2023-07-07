Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


07 Temmuz 2023 20:09
Hizmet yerini terk etmeme

K/A, maiyetimdeki bir personelin yapmış olduğu disiplinsizlikten dolayı savunmasını aldık ve gerekli cezayı verdik. 2 gün hizmet yerini terk etmeme. Fakat üst komutanlık benden savunma almadan, hakkımda tutanak olmadan, olayla hiçbir alakam olmamasına rağmen aynı cezayı bana sözlü olarak verdi. Herhangi bir şekilde resmî evrak yok. Bu emri yerine getirmem gerekiyor mu veya nasıl bir yol izleyebilirim, yardımcı olursanız çok memnun olurum.

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