Memurlar net neden memuru sevmiyor ?

Yaptığı bir çok haberde(örnek memur zammının maliyeti) hiç bir şekilde memuru savunmuyor aksine hep memuru kötüleme peşinde neden memurlar net ? Ben tüm haberleri derler önünüze koyarım ama siz konuşamaz konuyu silersiniz.

Yaptığı bir çok haberde(örnek memur zammının maliyeti) hiç bir şekilde memuru savunmuyor aksine hep memuru kötüleme peşinde neden memurlar net ? Ben tüm haberleri derler önünüze koyarım ama siz konuşamaz konuyu silersiniz.