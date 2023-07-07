Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


07 Temmuz 2023 20:20
Van lojman tercih
Havaalanı,İl em md konutu, prefabrik lojman,toki polis ,toki kiracilar olarak gözüküyor bunlardan siralama nasil olmali bilgisi olan varsa sevinirim, evli 1 cocuk

Fırtına6655
Aday Memur
07 Temmuz 2023 20:25
Lojman başvuru suresi var mı devrem

yatanpolis
Aday Memur
07 Temmuz 2023 20:26
17 temmuz son devrem
Fırtına6655, 52 dk. önce
Lojman başvuru suresi var mı devrem

Fırtına6655
Aday Memur
07 Temmuz 2023 20:28
Sağolasın devrem
yatanpolis, 51 dk. önce
17 temmuz son devrem
Toplam 3 mesaj

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