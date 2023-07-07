Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


07 Temmuz 2023 20:26
Van çevik kuvvet
Çevik hakkında bilgi verir misiniz nasil çalışıyor

Barış Kale
Aday Memur
07 Temmuz 2023 20:55

Beni de Van çeviğe vermişler İpekyolunda İl Emn in yanındaymış

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