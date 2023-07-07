Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


07 Temmuz 2023 20:36
YENİ ATANDIM

Herkese merhaba,

Ben tıbbi sekreter olarak atandım fakat bilmediğim, aklıma takılan bazı hususlar var yardımcı olursanız çok minnettar olurum, şimdiden teşekkürler.

1- 10 Temmuz'da işe başlasam ayın 15'inde maaş alır mıyım? Alırsam ne kadar alırım?

2-Üniversiteden mezun olalı 2 yıl oldu ek olarak askere gittim dolasıyla meslek hakkındaki bazı detayları, programları ıvır zıvırları unuttum. İlk iş günümde bu bana zorluk çıkarır mı?

3- Promosyon, prim hakkında bilgi sahibi değilim aydınlatırsanız çok sevinirim.


theycallmeds
Aday Memur
07 Temmuz 2023 21:02

1-alırsın 5 günlük de maaş farkı alırsın.

2-her hastanenin sistemi her sekreterin çalıştığa yere bağlı olarak yaptığı şey değişkenlik gösterir sizleri zaten size yardımcı olacak kişilerin yanına verirler başlangıçta neyi nasıl yapman gerektiğini öğrenirsin.

3- promonsyonu baglı oldugun hastanenin anlasmasına göre ve kalan yıla göre alırsın yeni yapıldı ise sözleşme hemen hemen eşit miktarda alırısn.

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