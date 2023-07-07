YENİ ATANDIM

1-alırsın 5 günlük de maaş farkı alırsın.

2-her hastanenin sistemi her sekreterin çalıştığa yere bağlı olarak yaptığı şey değişkenlik gösterir sizleri zaten size yardımcı olacak kişilerin yanına verirler başlangıçta neyi nasıl yapman gerektiğini öğrenirsin.

3- promonsyonu baglı oldugun hastanenin anlasmasına göre ve kalan yıla göre alırsın yeni yapıldı ise sözleşme hemen hemen eşit miktarda alırısn.