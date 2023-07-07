Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


07 Temmuz 2023 20:43
Neden saat 16:00 tercih başvurusu biter?

deprem bölgesinden 23 ile tayin hakkı verildi Allah razı olsun da her yerde 5-7 temmuz denirken ve hatta milli eğitim 5-7 temmuz başvuru tarihleri mesaj atmışken neden bu 7 temmuzun 16:00 bittiğini biri açıklayabilir mi? 17:00 olsa bile tamam diyeceğim neden 16:00? İnanılmaz mağdur olduk umarım süreyi uzatırlar ve lütfen uzatsınlar. Aranızda 16:00 da bittiğini düşünecek kimse yoktur sanırım. Deprem bölgesindeyiz okul araştırmak pek kolay değildi İstanbul için maalesef o yüzden son güne kaldı. Birileri birşeyler yapsın lütfen ya .


kilimciarif
Aday Memur
07 Temmuz 2023 20:59

Klavuzda 16da biteceği yazıyordur.

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