Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


07 Temmuz 2023 20:56
Ankara 56 Sözleşmeli İcra Katipliği HK.

Arkadaşlar merhaba. Ankara için 56 icra katipliği mülakat sonuçları ne zaman açıklanır? Geçen sene mülakat Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu tarafından Sıhhiyede yapılmıştı ancak bu alımda İcra İşleri Dairesi Başkanlığı Söğütözünde yeni bir komisyon tarafından mülakat yapıldı. Bu durum sonuç açıklanmasında etkili olur mu ?

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