KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


07 Temmuz 2023 20:57
2023/1 İstatistikçiler

Merkezi atamada İstatistikçi arkadaşlar tercih verecek misiniz? Nereleri kaç puanla yazmayı düşünüyorsunuz? Malum çok az kadro var birbirimizin durumunu bilsek iyi olabilir.

Rastgele herkese şimdiden

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