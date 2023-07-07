Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


07 Temmuz 2023 22:10
İstifa için dilekçe
Selamün aleyküm dostlar kadrolu İKM'yum istifa edeceğim yanlız örnek bir dilekçe bulamadım yardımcı olabilecek birisi varmı

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