Beraat @ Takipszilik alanlar

S.a cumleten hepimize gecmis olsun bugun iade olan arkadaslae adina sevindim.

Uzun zamandır forumu takip etmekteyim. Surekli olarak bir ayrim var herkes ayni durumda beraat ve takipsizlik alanlardan red alan yok mu kimsenin sesi cikmiyor bir twetter etkinligi bile yok sanki herkes durumu kabul etmis. Bizim sucumuz ohal doneminde khk ile atilmak. Ohalden sonra atilanlar il idarelerden donmektedir. Ayni dosyalarda bile ankara yetkili kilinan mahkemelerce red verilmektedir.

Lutfen bilgi getiren kimse yok mu ne olacak bu beraat ve takipsizlik alipta red alanlarin durumu bilen yok mu