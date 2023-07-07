Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


07 Temmuz 2023 22:16
Beraat @ Takipszilik alanlar

S.a cumleten hepimize gecmis olsun bugun iade olan arkadaslae adina sevindim.

Uzun zamandır forumu takip etmekteyim. Surekli olarak bir ayrim var herkes ayni durumda beraat ve takipsizlik alanlardan red alan yok mu kimsenin sesi cikmiyor bir twetter etkinligi bile yok sanki herkes durumu kabul etmis. Bizim sucumuz ohal doneminde khk ile atilmak. Ohalden sonra atilanlar il idarelerden donmektedir. Ayni dosyalarda bile ankara yetkili kilinan mahkemelerce red verilmektedir.

Lutfen bilgi getiren kimse yok mu ne olacak bu beraat ve takipsizlik alipta red alanlarin durumu bilen yok mu


karanpolis
Aday Memur
07 Temmuz 2023 22:40
Bim kazanmadan baslatmiyorlar sanirim bende haftaya Erzurum bim başvuracağım ins bizlerde en kisa surede baslama yapariz
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıSeyyanen 8 binBazı yeni polisleri anlamıyorumİstihdam listesi açıklayan illerTemmuzda Emekli olacak polis maası ne olurMaaş farkı E şükürcüleri alalım. Bu meslek bitmiştir.Zam YalanıSeyyanen zam hakkında bilgiBaşka Sektördeki Memurlarla Muhatap Olmamak Gerek

Sözlük

baba evi 2 kıranta 1 Behram 3 Cennetlik insan 1 açık e 1 füzo 1 aldatmak 4 kapri 1 Bugün olanlar 9 yama 3

Son Haberler

Sıcak hava, elektrik tüketiminde tüm zamanların rekorunu kırdı!MEB proje okulu öğretmen atama sürecini rafa kaldırdıEmeklilere yapılacak zam oranı netleştiMemur maaşı düzenlemesi Komisyon'dan geçtiBakan Özhaseki, Yerinde Dönüşüm Projesi'nin tanıtım toplantısında konuştu

Editörün Seçimi

Maaş zammı komisyondan geçti.Ya gereğini yap ya istifa et Ali YalçınCumhurbaşkanı neden bizzat açıklama yapmadı?%17.55 + 8.070 TL Zam Oranını Nasıl Değerlendiriyorsunuz?İşçiye %45 olan enflasyon iki ayda memura %17.55 oldu. Yazık!En düşük memur maaşı 22.000 değil 20.351 Vaat yerine gelmemiştir+8000 'in Emekli Olacaklara ve Emeklilere Faydası yokİşçiye ocaktan ver Memura Farkını Bile VermeMaaş robotu güncellendi, 8077 nin 14 günlük farkı yokİkinci El Ucuz Suni Deri Dönerli Amortisörlü Satılık Koltuk