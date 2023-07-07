Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : E.Kayı Han


07 Temmuz 2023 22:28
Yabancılara vatandaşlık ile konut satışı acilen durdurulmalıdır.

Çok tehlikeli bir hal almaya başladı ayrıca Suriyeliler resen gönderilmeli. şişti çok şişti kaldırmıyor. Yabancılar bedava vatandaşlık aldıkları için yabancılıktan çıkıyor yerli olarak dolar gücüyle yüzlerce daire alıyor kontrolsüz ve denetimsiz bir uçuruma yuvarlanıyoruz. İstanbul, Antalya TÜRK şehri olmaktan çıktı. inanılmaz üretimler yapıp bedavaya yurt dışına ihraç ediyoruz. bu şekilde bedavaya çalışmaya gerek yok. Devlet adamları acilen bu durumu tersine çevirecek önlemler almalı devlet otoritesi tesis edilmeli. dilim varmıyor nataşalardan daha fena yerli yozlaşma var kadınlı erkekli.

Çok Yazılan Konular

Abdüllatif Şener

Sözlük

yeni bir başlangıç yapmak durumu 1 İçinden geleni söyle 1 diyet 3 Behram 3 Bugün olanlar 9 hamam 3 simit Sarayı 2 kabak 2 güne bir şiir bırak 2 açık e 1

Son Haberler

Sıcak hava, elektrik tüketiminde tüm zamanların rekorunu kırdı!MEB proje okulu öğretmen atama sürecini rafa kaldırdıEmeklilere yapılacak zam oranı netleştiMemur maaşı düzenlemesi Komisyon'dan geçtiBakan Özhaseki, Yerinde Dönüşüm Projesi'nin tanıtım toplantısında konuştu

Editörün Seçimi

Maaş zammı komisyondan geçti.Ya gereğini yap ya istifa et Ali YalçınCumhurbaşkanı neden bizzat açıklama yapmadı?%17.55 + 8.070 TL Zam Oranını Nasıl Değerlendiriyorsunuz?İşçiye %45 olan enflasyon iki ayda memura %17.55 oldu. Yazık!En düşük memur maaşı 22.000 değil 20.351 Vaat yerine gelmemiştir+8000 'in Emekli Olacaklara ve Emeklilere Faydası yokİşçiye ocaktan ver Memura Farkını Bile VermeMaaş robotu güncellendi, 8077 nin 14 günlük farkı yokİkinci El Ucuz Suni Deri Dönerli Amortisörlü Satılık Koltuk