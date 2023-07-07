Maaş zammı komisyondan geçti.

Maaşlar bankaya en geç 13ünde mal müdürlüklerine de en geç 11inde gitmesi lazım yani ayın 11inde meclis genel kuruluna geliyor torba yasa o gün erkenden onaylansa bile o gece resmi gazetede yayımlanır iş 12sine kalır o gün de hazine ve maliye Bakanlığı'nın KBSde katsayıları jet hızıyla güncellemesi lazım ki kağnı gibidirler yetişmesi çok zor hatta imkansız büyük ihtimal 15inde eski maaşları alırız 10 gün sonra da kalan meblağ için ek bordro yapılır

Maaşlar bankaya en geç 13ünde mal müdürlüklerine de en geç 11inde gitmesi lazım yani ayın 11inde meclis genel kuruluna geliyor torba yasa o gün erkenden onaylansa bile o gece resmi gazetede yayımlanır iş 12sine kalır o gün de hazine ve maliye Bakanlığı'nın KBSde katsayıları jet hızıyla güncellemesi lazım ki kağnı gibidirler yetişmesi çok zor hatta imkansız büyük ihtimal 15inde eski maaşları alırız 10 gün sonra da kalan meblağ için ek bordro yapılır