Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


07 Temmuz 2023 22:32
Maaş zammı komisyondan geçti.

Arkadaşlar maaş zammı komisyondan geçmiş. Bu şartlarda 15 Temmuza yetişir diye düşünüyorum.


sucukluyumurta1
Genel Müdür
07 Temmuz 2023 22:34

Oylamaya ne zaman geçiliyor?


tekgöz
Daire Başkanı
07 Temmuz 2023 22:38

Ondan bilgim yok. Memurlar.netin haberi...sizce yetişir mi 15 Temmuza. Bu ara emeklilerin zammı %25 olarak güncellendi. Keske biz de %25 alabilseydik en azından.

sucukluyumurta1, 23 dk. önce

Oylamaya ne zaman geçiliyor?


akbey aslan
Şef
07 Temmuz 2023 22:39
11 temmuz da
sucukluyumurta1, 23 dk. önce

Oylamaya ne zaman geçiliyor?


soldierteacher
Aday Memur
07 Temmuz 2023 22:40
emekliler sadece %25 mi alacak seyyanen yok galiba
tekgöz, 19 dk. önce

Ondan bilgim yok. Memurlar.netin haberi...sizce yetişir mi 15 Temmuza. Bu ara emeklilerin zammı %25 olarak güncellendi. Keske biz de %25 alabilseydik en azından.


tekgöz
Daire Başkanı
07 Temmuz 2023 22:40

Emin misiniz ? hocam

akbey aslan, 18 dk. önce
11 temmuz da

tekgöz
Daire Başkanı
07 Temmuz 2023 22:41

Sadece %25 maalesef seyyanen yok...emeklileri de yaktılar.

soldierteacher, 17 dk. önce
emekliler sadece %25 mi alacak seyyanen yok galiba

Burak KULA
Aday Memur
07 Temmuz 2023 22:47
Bugün komisyondan geçen maaş zammı kanun teklifi salı günü genel kurula gelecek ardından Cumhurbaşkanı onayladıktan sonra resmi gazetede yayınlanıp yürürlüğe girecek

soldierteacher
Aday Memur
07 Temmuz 2023 22:49
bu kadar düşük beklemiyordum en azından 2 bin seyyanen olabilirdi
tekgöz, 16 dk. önce

Sadece %25 maalesef seyyanen yok...emeklileri de yaktılar.


JosephGoebbels
Aday Memur
07 Temmuz 2023 22:53
Maaşlar bankaya en geç 13ünde mal müdürlüklerine de en geç 11inde gitmesi lazım yani ayın 11inde meclis genel kuruluna geliyor torba yasa o gün erkenden onaylansa bile o gece resmi gazetede yayımlanır iş 12sine kalır o gün de hazine ve maliye Bakanlığı'nın KBSde katsayıları jet hızıyla güncellemesi lazım ki kağnı gibidirler yetişmesi çok zor hatta imkansız büyük ihtimal 15inde eski maaşları alırız 10 gün sonra da kalan meblağ için ek bordro yapılır

tekgöz
Daire Başkanı
07 Temmuz 2023 22:53

Yetismez hocam o zaman. 1 hafta sonra verecekler ne farkeder ki diyenler olacaktır ama ödemelerimi kirami ona göre ayarladım. Bakalım bekleyelim...

Burak KULA, 10 dk. önce
Bugün komisyondan geçen maaş zammı kanun teklifi salı günü genel kurula gelecek ardından Cumhurbaşkanı onayladıktan sonra resmi gazetede yayınlanıp yürürlüğe girecek
Toplam 10 mesaj

Çok Yazılan Konular

Temmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.Cumhurbaşkanı neden bizzat açıklama yapmadı?Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesi%17.55 + 8.070 TL Zam Oranını Nasıl Değerlendiriyorsunuz?8000nin ocaktaki akıbetiYa gereğini yap ya istifa et Ali YalçınKariyer Uzmanları Tek Başlık+8000 'in Emekli Olacaklara ve Emeklilere Faydası yokMemur maaş zam teklifi Meclis'te! Yüzde 17,55 + 8 bin TL seyyanen artış yapılacakSeyyanen zammın yarısı yatacak tam degil

Sözlük

baba evi 2 zülfü livaneli 1 füzo 1 rüya 2 kadınlarda evde kalma yaşı 2 kişisel verileri koruma kurulu 1 Bugün olanlar 9 açık e 1 güne bir şiir bırak 2 şu an çalan şarkı 7

Son Haberler

Sıcak hava, elektrik tüketiminde tüm zamanların rekorunu kırdı!MEB proje okulu öğretmen atama sürecini rafa kaldırdıEmeklilere yapılacak zam oranı netleştiMemur maaşı düzenlemesi Komisyon'dan geçtiBakan Özhaseki, Yerinde Dönüşüm Projesi'nin tanıtım toplantısında konuştu

Editörün Seçimi

Maaş zammı komisyondan geçti.Ya gereğini yap ya istifa et Ali YalçınCumhurbaşkanı neden bizzat açıklama yapmadı?%17.55 + 8.070 TL Zam Oranını Nasıl Değerlendiriyorsunuz?İşçiye %45 olan enflasyon iki ayda memura %17.55 oldu. Yazık!En düşük memur maaşı 22.000 değil 20.351 Vaat yerine gelmemiştir+8000 'in Emekli Olacaklara ve Emeklilere Faydası yokİşçiye ocaktan ver Memura Farkını Bile VermeMaaş robotu güncellendi, 8077 nin 14 günlük farkı yokİkinci El Ucuz Suni Deri Dönerli Amortisörlü Satılık Koltuk