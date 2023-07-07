Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


07 Temmuz 2023 22:35
Zam oranı%25

Zam oranı sadece emeklileremi %25 yoksa memurları da kapsıyor mu


aysenurkckdgl
Aday Memur
07 Temmuz 2023 22:37
Sadece emekli. Emeklilerin diyor zaten başlıkta

Matrix01
Aday Memur
07 Temmuz 2023 22:38

%25 ne zammi


FCoksen1974
Memur
07 Temmuz 2023 22:40

Hayır memur ve emekli diyor o yüzden sordum zaten


FCoksen1974
Memur
07 Temmuz 2023 22:41

Mynet aç bak memur, işçi , bağkur emeklileri toplamda %25 zam alacak diyor

aysenurkckdgl, 20 dk. önce
Sadece emekli. Emeklilerin diyor zaten başlıkta

Toskanalı
Aday Memur
07 Temmuz 2023 22:42
Kardeş memur dediği memur emeklileri, biraz sakinnn

Fırtına6655
Aday Memur
07 Temmuz 2023 22:43
Memur emeklileri, işçi emeklileri, bağkur emeklileri açıklaması.
FCoksen1974, 16 dk. önce

Mynet aç bak memur, işçi , bağkur emeklileri toplamda %25 zam alacak diyor


aysenurkckdgl
Aday Memur
07 Temmuz 2023 22:43
Arkadasim kendin diyorsun. Memur,isci,bagkur emeklisi ne demek? Memur emeklisi, isci emeklisi, bagkur emeklisi demek adamlar turkceyi virgullu bi sekilde dogruca kullanmışlar
FCoksen1974, 16 dk. önce

Mynet aç bak memur, işçi , bağkur emeklileri toplamda %25 zam alacak diyor

Toplam 7 mesaj

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