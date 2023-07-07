KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


07 Temmuz 2023 22:54
hizmetli ve anbar memuru

kpss puanım 78 sizde hizmetli veya anbar memuru gelir mi ek olarak bazı memurluklarıda yazdım


esenö
Aday Memur
07 Temmuz 2023 23:22

Gelmez


asdefvc
Aday Memur
08 Temmuz 2023 00:27

hiç mi ihtimali yok

esenö, 1 saat önce

Gelmez

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