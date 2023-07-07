Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


07 Temmuz 2023 22:56
Kamu ilk atama eş durumu
Eşim ilk atama öğretmen doğu ilinde. Batı-doğu tayin dilekçesi verdim olumsuz sonuçlanmış. Dairedeki memur arkadaş! yeniden dilekçe yazın diyor. Ne yapmam gerekir vilen arkadaşlar yardımcı olabilir mi?

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıBazı yeni polisleri anlamıyorumE şükürcüleri alalım. Bu meslek bitmiştir.Zam YalanıSeyyanen zam hakkında bilgiBaşka Sektördeki Memurlarla Muhatap Olmamak GerekMuğla merkez ev problemiDeprem dolayı dilekçe ile tayin isteyenlerİstihdam listesi açıklayan illerHassas Bölgeler Şube Müdürlüğü

Sözlük

uzay üssü 1 kişisel verileri koruma kurulu 1 baba evi 2 füzo 1 vatandaşa tavsiyeler 1 uyuz 2 Muvaffakiyetsizleştiricileştiriveremeyebileceklerimizdenmişsiniz 3 kabak 2 Kırım Kongo Kanamalı Ateşi 1 kıranta 1

Son Haberler

8 Temmuz 2023'den önemli gündem başlıklarıDenetimli serbestlik kararı TBMM'den geçti!16 yaşındaki Cesur'un şüpheli ölümüKulaklıkla müzik dinliyor diye iş arkadaşını vurduSıcak hava, elektrik tüketiminde tüm zamanların rekorunu kırdı!

Editörün Seçimi

Maaş zammı komisyondan geçti.Ya gereğini yap ya istifa et Ali YalçınCumhurbaşkanı neden bizzat açıklama yapmadı?%17.55 + 8.070 TL Zam Oranını Nasıl Değerlendiriyorsunuz?İşçiye %45 olan enflasyon iki ayda memura %17.55 oldu. Yazık!En düşük memur maaşı 22.000 değil 20.351 Vaat yerine gelmemiştir+8000 'in Emekli Olacaklara ve Emeklilere Faydası yokİşçiye ocaktan ver Memura Farkını Bile VermeMaaş robotu güncellendi, 8077 nin 14 günlük farkı yokİkinci El Ucuz Suni Deri Dönerli Amortisörlü Satılık Koltuk