Jandarma İade Olanlar

Sanırım bakanlık kurulu ile göreve iade verdiler bir kaç arkdaş vardı subay astsubay aynı o şekilde iade oldu yargı süreçleri devam ediyor ama idari işleri aramıştı

Sanırım bakanlık kurulu ile göreve iade verdiler bir kaç arkdaş vardı subay astsubay aynı o şekilde iade oldu yargı süreçleri devam ediyor ama idari işleri aramıştı