Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


07 Temmuz 2023 23:09
Jandarma İade Olanlar

Arkadaşlar jandarma personeli olup idareden göreve iade olup aranan var mı. Nereyi arıyoruz? Durumdan bilgisi olan var mı?


Ferdi39
Aday Memur
07 Temmuz 2023 23:19
Sanırım bakanlık kurulu ile göreve iade verdiler bir kaç arkdaş vardı subay astsubay aynı o şekilde iade oldu yargı süreçleri devam ediyor ama idari işleri aramıştı

vatanist123
Aday Memur
07 Temmuz 2023 23:47

Var mı başka bilgisi olan?

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