Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han



Yasaklı
07 Temmuz 2023 23:26
Memur sen den kurtulmak sorundayız?
Memurlar istifa vakti geçmedi mi ?

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