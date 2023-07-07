Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


07 Temmuz 2023 23:31
Hakkari-Merkez Ev Sorunu

Hakkari merkezde görev alan ya da daha önceki yıllarda görev almış meslektaşlarımız bu sorunu nasıl çözdüler nasıl bir yol izlediler belki Hakkari merkeze yeni atanmış bizlere fikir ve önerilerini bu başlık altında sunarlar.

Merkezde lojman sayısı inanılmaz derecede yetersiz şuan için bırakın bu sene yeni atananları geçen senelerden sırada bekleyenlerin bile birçoğunu karşılanmayacak düzeyde kiralık ev yok denecek kadar az ve olanlarda İstanbul ile yarışır kira istiyor.

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