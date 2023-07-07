İl dışı klavuz

Arkdaşlar iyi akşamlar il dışı klavuz bu haftada yayınlanmadı. Zaten tayini ağutos ayına bıraktılar. Bari klavuzu zamanında yayınlansa Her şeye zam geliyor. Haziranda tecih yapsaydık daha ucuza gelecekti her şey kiralar uçmuş daha da uçacak

Arkdaşlar iyi akşamlar il dışı klavuz bu haftada yayınlanmadı. Zaten tayini ağutos ayına bıraktılar. Bari klavuzu zamanında yayınlansa Her şeye zam geliyor. Haziranda tecih yapsaydık daha ucuza gelecekti her şey kiralar uçmuş daha da uçacak