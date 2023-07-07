Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


07 Temmuz 2023 23:36
İl dışı klavuz
Arkdaşlar iyi akşamlar il dışı klavuz bu haftada yayınlanmadı. Zaten tayini ağutos ayına bıraktılar. Bari klavuzu zamanında yayınlansa Her şeye zam geliyor. Haziranda tecih yapsaydık daha ucuza gelecekti her şey kiralar uçmuş daha da uçacak

murati3
Aday Memur
07 Temmuz 2023 23:40
hocam hala il içi bile yayınlanmadı. hep son dakika son dakika vallahi ona göre plan yapacağım ben de sizin gibi. kimse de bilmiyor.

melcea
Daire Başkanı
07 Temmuz 2023 23:42

Daha il ici kilavuzu yayinlanmadi ki il disi yayinlansin. Bir de kilavuzun ne faydasi olacak onu tam anlayamadim ben.


murati3
Aday Memur
07 Temmuz 2023 23:47
hocam zh bitince 3 yıl şartı aranmadan tayin isteniliyordu. zh affı sonrası da bu kuralın olup olmayacağını bilmek istiyorum. o yüzden kılavuzu bekliyorum.
melcea, 56 dk. önce

Daha il ici kilavuzu yayinlanmadi ki il disi yayinlansin. Bir de kilavuzun ne faydasi olacak onu tam anlayamadim ben.


melcea
Daire Başkanı
08 Temmuz 2023 00:36

Anladim. Ben de tek neden o olabilir diye dusunmustum. Haklisiniz. Bunu netlestirseler ona gore plan yapilir. Ama kilavuzlar genelde tayin basvurusundan ortalama 1 hafta once falan yayinlaniyor.

murati3, 51 dk. önce
hocam zh bitince 3 yıl şartı aranmadan tayin isteniliyordu. zh affı sonrası da bu kuralın olup olmayacağını bilmek istiyorum. o yüzden kılavuzu bekliyorum.
Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

Memur Maaşındaki Türlü Türlü OyunlarTayin ayrılma işlemi kaç gün içerisinde?Ek dersi yatmayan var mı ?Seyyanen Zamdan 3647 TL Maaş FarkıTemmuz 2023 ile birlikte Memur Aylık KatsayısıAKP İçin Yeni Vergiler Önerelim.Buyuksehir tazminatı ve kira yardımı sözü de tutulursa iş tamam olur..Ebs'li ve Tes'li olanlara bu maaş zamları çok bile !Uzman öğretmenlik 5 yıla düşüyorduEş durumu tayini hakkında bilgisi olan cevap verebilir mi ?

Sözlük

diyet 3 Behram 2 kapri 1 yeni bir başlangıç yapmak durumu 1 menemen 1 İçinden geleni söyle 1 açık e 1 yama 3 Kuyruğu dik tutmak 2 şiir köşesi 2

Son Haberler

8 Temmuz 2023'den önemli gündem başlıklarıDenetimli serbestlik kararı TBMM'den geçti!16 yaşındaki Cesur'un şüpheli ölümüKulaklıkla müzik dinliyor diye iş arkadaşını vurduSıcak hava, elektrik tüketiminde tüm zamanların rekorunu kırdı!

Editörün Seçimi

Maaş zammı komisyondan geçti.Ya gereğini yap ya istifa et Ali YalçınCumhurbaşkanı neden bizzat açıklama yapmadı?%17.55 + 8.070 TL Zam Oranını Nasıl Değerlendiriyorsunuz?İşçiye %45 olan enflasyon iki ayda memura %17.55 oldu. Yazık!En düşük memur maaşı 22.000 değil 20.351 Vaat yerine gelmemiştir+8000 'in Emekli Olacaklara ve Emeklilere Faydası yokİşçiye ocaktan ver Memura Farkını Bile VermeMaaş robotu güncellendi, 8077 nin 14 günlük farkı yokİkinci El Ucuz Suni Deri Dönerli Amortisörlü Satılık Koltuk