Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


07 Temmuz 2023 23:52
Seyyanen zam ocakta olcakmi emekliye yapılanı saymamis

Emekliye 7.5 alana zam verilmemiş seyyanen 2eklendi diye şimdi bizedemi eklenmeyecek ocakya


falancaolsun
Aday Memur
08 Temmuz 2023 00:11
başlıktan bi halt anlayan var mı. başlık ayrı içerik ayrı. kendi anlayacağı şekilde yazmış

Mahmutt Kaya
Daire Başkanı
08 Temmuz 2023 00:14
Muhtemelen kendi de ne dediğini bilmiyor.
falancaolsun, 27 dk. önce
başlıktan bi halt anlayan var mı. başlık ayrı içerik ayrı. kendi anlayacağı şekilde yazmış
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