Taşeron işçisini daha ucuza çalıştırılarak yardımcı işleri hallettirmekti. Ama gel gör ki ne oldu

Bilindiği üzere kamuda taşeron şirket personelleri vardı. Bunlar; temizlik, bilgi işlem, şoför, teknik hizmet vb işler yapıyordu. Kamuda taşeron çalıştırmanın amacı; yardımcı işleri şirket eli ile daha ucuza ve daha iyi hizmeti sağlamaktı

Dikkat buyurun daha ucuza çalıştırılarak yardımcı işleri hallettirmekti.

Genellikle çalışanlar firma yakını, tanıdık, eş dost, vb kişilerden oluşuyordu. Hükumet tüm bunlara kadro verdi. Normalde hakkaniyet açısından kamu kadroları ülke çapında ilan edilir ve niteliği uygun olan tüm halkın müracaat etmesi sağlanırdı. Fakat; öyle olmadı, ilan edilmeden, tanıdığı olmayanın giremediği yaklaşık 1 milyon şirket çalışanına kamuda kadro verildi. 85 milyonun, vergi veren herkesin, okuyan tüm gençlerin kamuda hakkı vardır. Öyle kadro verildi ki; 1 gün raporlu olanın yerine 1 gün gelene dahi, şirkette müdür olana müdür kadrosu verildi. Kurumlarda yıllarca YHS olup, Görevde yükselme sınavı açılmadığı için GİH olamayanlar kaldı, şirkette bilgi işlem olanlara bedavadan kadro verildi. Üstelik..!! Tüm bu kişilere; kpss ile sınavla hakkı ile yıllarca emek veren, ömrümü kamuda hizmete adayan memurlardan 2-3 kat fazla maaş veriliyor. Şuan 28.000-35.000 TL arası Temmuzda 33.000-38.000 TL olacak. Bakınız bunlar aynı kurumda, aynı koridorda, aynı büroda aynı işi yapıyor. Sandığınız gibi madende, demir yolunda, tersanede, vb ağır iş değil, memurun yaptığı aynı işi. Şimdi bu hak mı? Dinimize göre günah değil mi? Aklı selim Müslüman din kardeşim bir cevap versin. Günah değil mi? Hem işe alımda fırsat eşitsizliği, hem de aynı işi memura daha ucuza yaptıracakken 2-3 kat fazla maaş vermek, hazine zararına neden olmak. Günah değil mi ey Türkiye halkı? Sanırım Sn. Cumhurbaşkanımızın haberi yok, yada yanlış bilgi veriyorlar. Yoksa buna asla müsaade etmezdi. Lütfen kamuda çalışan herkes Allah için CİMERE yazsın, burada kamu zararı var, kamuda saçı bitmedik yetimin, 85 milyon halkın hakkı var. Devletin asli polisi canını tehlikeye atıyor 17.000 TL maaş alıyor. Ama kadroya alınan taşeron güvenlik 30.000 TL alıyor. Çaycı paspasçı 30.000 TL. Bunlara kadro verildikten sonra temizlik kalitesi kalmadı. Bir an önce bu haksız verilen kadrolar iptal edilmeli. Hakkaniyetli bir şekilde ilan edilerek personel temin edilmeli. Ülkemizin her bir köşesinde yaşayan vatandaşlarımız müracaat edebilmeli.

ALINTI