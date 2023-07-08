Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


08 Temmuz 2023 00:27
Adliye tayin polis
Merhaba eşim polis memuru otayinimiz doğu iline çıktı.. Eşimin atma evrakı ve ilişik kesme belgelesi ile dilekçe yazdık aile birliği mazeretine istinaden.. Personel genel müdürlüğüne gidecek dediler acaba kaç günde cevap gelir.. 4 temmuzda verdik.. Daha önce böle tayine giden oldu muu?

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