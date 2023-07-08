Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


08 Temmuz 2023 00:30
İşkur büro personeli kazananlar

Merhabalar İşkur büro personeli kazanan arkadaşlar bu başlıkta toplanalım bilgi alışverişi vs. için. Bu arada ben Konyaya atandım.


Serserdeo
Aday Memur
08 Temmuz 2023 00:33

Kaç puanla atandiniz taban puanların listesini bulamadım internette

Toplam 1 mesaj

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