Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


08 Temmuz 2023 00:46
Özel Sektör Eş durumu tayini uygun görülmemiştir
Bugun sisteme baktım Uygun görülmemiştir yazıyor 5 aylık memurum Eşimin Son 2 yılda 500 gün sgksı var bu durumda ne yapabilirim ?

emre3456
Aday Memur
08 Temmuz 2023 01:49

Devrem hiçbişey yapamazsın benimde olumsuz olmuş 5 yıldır çalışıyordu eşim olumsuz düşmüş tekrar dilekçe vericen biton iş

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