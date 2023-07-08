Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


08 Temmuz 2023 03:46
Zam oyunu...

Seyyanen kurnazlığı ile oransal zamdan kurtuldular,15.07.2023 itibariyle deyip 14 günlük maaş farkını ortadan kaldırdılar.Bu yapılan resmen memura çökmek başka bişey değil...

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