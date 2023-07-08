Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


08 Temmuz 2023 04:29
Gebeş kaplumbağalar
Ot yiyin ot ot

Çok Yazılan Konular

Temmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.Cumhurbaşkanı neden bizzat açıklama yapmadı?%17.55 + 8.070 TL Zam Oranını Nasıl Değerlendiriyorsunuz?Ya gereğini yap ya istifa et Ali YalçınKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesi+8000 'in Emekli Olacaklara ve Emeklilere Faydası yokSeyyanen zammın yarısı yatacak tam degilEn düşük memur maaşı 22.000 değil 20.351 Vaat yerine gelmemiştirKamu muhendisleri lne söz veren vekiller nerede, büyük çalım yedi mühendisler;Kimseyi Umutlandırmak istemem Ama...

Sözlük

Misafirlikteyken aniden oluşan ölüm sessizliği 1 mesabe 1 kişisel verileri koruma kurulu 1 menemen 1 şiir köşesi 2 uzay üssü 1 Cennetlik insan 1 yalancı 1 kadınlarda evde kalma yaşı 2 iştiyak 1

Son Haberler

Türkiye ile Ukrayna arasında stratejik endüstrilerde işbirliğiAdalet Bakanı Tunç: Açık cezaevlerinde izinler uzatıldı8 Temmuz 2023'den önemli gündem başlıklarıDenetimli serbestlik kararı TBMM'den geçti!16 yaşındaki Cesur'un şüpheli ölümü

Editörün Seçimi

Maaş zammı komisyondan geçti.Ya gereğini yap ya istifa et Ali YalçınCumhurbaşkanı neden bizzat açıklama yapmadı?%17.55 + 8.070 TL Zam Oranını Nasıl Değerlendiriyorsunuz?İşçiye %45 olan enflasyon iki ayda memura %17.55 oldu. Yazık!En düşük memur maaşı 22.000 değil 20.351 Vaat yerine gelmemiştir+8000 'in Emekli Olacaklara ve Emeklilere Faydası yokİşçiye ocaktan ver Memura Farkını Bile VermeMaaş robotu güncellendi, 8077 nin 14 günlük farkı yokİkinci El Ucuz Suni Deri Dönerli Amortisörlü Satılık Koltuk