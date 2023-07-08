Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


08 Temmuz 2023 08:11
Tayinden dolayı mahkemeye veren oldu mu hiç? İzlenecek yol nedir?

Eşimin kendi iş yeri var 14 aydır bağkuru yatıyor eş durumu tayin 5.kez reddedildi. Bir de bayramdan önce güncel evrakları istediler dalga geçer gibi. Mahkemeye vereceğim ama izleyeceğim yol nedir ve mahkeme süreci kaç ay sürüyor daha önce yaşayan var mı?

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