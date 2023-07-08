2023/1 kpss hemsire

Merhaba ben bu sene mezun oldum hic beklemek istemedigim icin bu alimda 5 kisilik kadro acan darulaceze baskanligina tercihimi yaptim. Arayip bilgi aldim 4bli 3+1e tabii olarak ise basliyormusuz. Merak ettigim su ki burasi veya buraya benzer yerlerde calisanlar var mi veya bu alimda burayi yazan var mi?

Merhaba ben bu sene mezun oldum hic beklemek istemedigim icin bu alimda 5 kisilik kadro acan darulaceze baskanligina tercihimi yaptim. Arayip bilgi aldim 4bli 3+1e tabii olarak ise basliyormusuz. Merak ettigim su ki burasi veya buraya benzer yerlerde calisanlar var mi veya bu alimda burayi yazan var mi?