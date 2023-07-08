KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


08 Temmuz 2023 08:39
2023/1 kpss hemsire
Merhaba ben bu sene mezun oldum hic beklemek istemedigim icin bu alimda 5 kisilik kadro acan darulaceze baskanligina tercihimi yaptim. Arayip bilgi aldim 4bli 3+1e tabii olarak ise basliyormusuz. Merak ettigim su ki burasi veya buraya benzer yerlerde calisanlar var mi veya bu alimda burayi yazan var mi?

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