Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


08 Temmuz 2023 09:22
Diyarbakır Bağlar Ekders bu ay ödenmedi
Diyarbakır Merkez Bağlar ayın 8 i. Ve daha ekdersler yatmadı. Hiçbir resmi açıklama da yok. Diyarbakır Meb uyuyor.

Kuskusuz
Daire Başkanı
08 Temmuz 2023 09:26

Yatmayan yer çok hocam...


memur414268
Aday Memur
08 Temmuz 2023 09:44

Ek dersi bekleme hocam. Maaşla birlikte hatta maaştan sonra bile yatabileceği bilgisi geldi. Ek dersleri bayram öncesi alanlar aldı bayram sonrasına kalanlar kbs sistem güncellemesi nedeniyle maaşa kaldı


extenso
Daire Başkanı
08 Temmuz 2023 10:08

Güncellenmeden yapılması gerekmiyor mu hocam, eski ücretten olması için.

memur414268, 38 dk. önce

Ek dersi bekleme hocam. Maaşla birlikte hatta maaştan sonra bile yatabileceği bilgisi geldi. Ek dersleri bayram öncesi alanlar aldı bayram sonrasına kalanlar kbs sistem güncellemesi nedeniyle maaşa kaldı

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