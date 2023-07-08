Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


08 Temmuz 2023 09:30
Askerliğini Yedek Astsubay Olarak Yapanların Yıllık İzinleri

Merhaba bu yıl ocak ayında Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak atandım.2021-2022 yıllarında askerliğimi Yedek Astsubay olarak tamamladım.1 yılım dolmadan yıllık izin elde edebilir miyim ? Elde edebilirsem nasıl bir yol izlemem gerekir bilgisi olanlar varsa yardımlarınızı bekliyorum lütfen

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