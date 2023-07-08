Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


08 Temmuz 2023 09:33
Sendika kesintisi

Maaş robotuna baktım da, gözüme takılan bir kalem oldu bu.

Nisan ayında

Sendika Kesintisi -74.42 &#8378;

Toplu Sözleşme İkramiyesi 918.98 &#8378;

Temmuz ayında

Sendika Kesintisi 0.50 % -136.73 &#8378; (%83 artış)

Toplu Sözleşme İkramiyesi 1,080.26 &#8378; (%17 artış)

Doğrumudur bilemem ama buradaki robota göre sendika kesintisi maaş oranında artarken,

Toplu sözleşme ikramiyesi sadece enflasyon oranında artmış.


oflurecep
Daire Başkanı
08 Temmuz 2023 09:34

Bazı karakterler sorunlu çıkmış, tekrar yazayım buraya, kafa karışmasın.

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Maaş robotuna baktım da, gözüme takılan bir kalem oldu bu.

Nisan ayında

Sendika Kesintisi -74.42 tl

Toplu Sözleşme İkramiyesi 918.98 tl

Temmuz ayında

Sendika Kesintisi 0.50 % -136.73 tl (%83 artış)

Toplu Sözleşme İkramiyesi 1,080.26 tl (%17 artış)

Doğrumudur bilemem ama buradaki robota göre sendika kesintisi maaş oranında artarken,

Toplu sözleşme ikramiyesi sadece enflasyon oranında artmış.

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