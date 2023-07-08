Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


08 Temmuz 2023 09:38
işçilere 60 bin fark verip memurlara 4 bin fark vermemek için tarihi değiştirmek
saf kötülüktür. torpilli işçi kayırmaları sinir bozmaya başladı.

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