Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


08 Temmuz 2023 09:48
YAKIN ZAMANDA YENİ AÇILACAK CEZAEVLERİ HK.

MERHABA ;

MALUM TAYİN SAYILARI HER YIL AZALIYOR, MEMLEKETE GİTMEK İÇİN ÇOK BEKLEMEK LAZIM.

YAKIN ZAMANDA AÇILMASI PLANLANAN CEZAEVLERİ VAR MIDIR ?

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