Hükümet acı reçeteyi memura emekliye yükledi

Seyyanen zam bilinçli olarak memurlarını hakkını gasp etmek için planlandı ve uygulandı, emekliler zaten içler acısı, kısaca itibardan taviz vermeyen hükümet memura emekliye gelince yok ki nasıl vereyim diyor.

Seyyanen zam bilinçli olarak memurlarını hakkını gasp etmek için planlandı ve uygulandı, emekliler zaten içler acısı, kısaca itibardan taviz vermeyen hükümet memura emekliye gelince yok ki nasıl vereyim diyor.