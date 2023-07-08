Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


08 Temmuz 2023 09:52
Görev Süresi Dolan Müdür Yardımcısı Müdür Başyardımcılığı Tercih Edebilir mi?

Aynı okulda 4 veya 8 yılını dolduran müdür yardımcısı, müdür başyardımcılığı tercih edebilir mi?

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