Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


08 Temmuz 2023 10:02
Hizmetli maaşı

Evli 2 çocuk sahibiyim 2018 yılında göreve başladım benim maaşım kaç oldu acaba bilen var mı ? 23.000 TL alır mıyım sizce ?

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