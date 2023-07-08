Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


08 Temmuz 2023 10:05
Emekli maaşı 34 olacak
Bunoran değişeçekmiş reis açıklama yapacakmış ayrıca kulis sağlammış

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