Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


08 Temmuz 2023 10:17
Mevcut Ekders Ücretleri ile Ücretli Öğretmen Bulmak Zor Olmayacak Mı?

Ekdersler 60 lira oldu.

Ayda 120 saat derse giren bir ücretli öğretmen aylık 145 saat ek ders ücreti alacak. Yeni ek ders ücreti ise 60.12.

145 * 60 TL = 8700 TL. Yani bir ücretli öğretmen aylık tam derse girdiğinde bile alacağı tutar 8700 TL.

Asgari ücret ise 11.400 TL.

Peki bu kadar düşük aylık gelir ile ücretli öğretmenlik yapmak isteyen sayısında ciddi bir düşüş olmaz mı?


tereci33
Şef
08 Temmuz 2023 10:20
Milli eğitim bakanı gidipte hükümete şu anki ek ders ücreti 1 litre kola ve cips fiyatına ancak denk geliyor diyemiyor ki

memur414268
Aday Memur
08 Temmuz 2023 10:36

Yo hiç zor olmayacak. Gör bak!!!


Kuskusuz
Daire Başkanı
08 Temmuz 2023 10:38

Kesinlikle katılıyorum.

memur414268, 2 saat önce

Yo hiç zor olmayacak. Gör bak!!!


alptug88
Şube Müdürü
08 Temmuz 2023 10:54
Ücretli öğretmen bulma hiçbir zaman zor olmaz en kötü lise mezunu bile derse girebiliyor sonuçta.

Kagiş
Müsteşar
08 Temmuz 2023 11:10

Ek ders, saati 20 TL. bile olsa çalışacak çok adam bulunur bizim köyde!! Canınızı sıkmayın siz!! Şimdi insanlar aynı anda 2-3 işte birden çalışıyor. Öğlene kadar ücretli öğretmenlik, öğleden sonra etüt /kurs merkezi... vs.

Vatandaş razı olduktan sonra ben de zam yapmazdım!)))) İyi iyi böyle çok güzell!


prf23
Aday Memur
08 Temmuz 2023 11:12

Bu ekderse kimse çalışmaz bence, asgari ücretle başka iş bakarlar.


crabnet355
Müsteşar Yardımcısı
08 Temmuz 2023 11:18
60 değil 70 lira oldu hocam ek ders yanlışın var..

hugo.almeida
Müsteşar
08 Temmuz 2023 11:29

Birinin vergi muafiyetine girmiş halini diğeriniz girmemiş halini söylüyorsunuz. İkinizinki de doğru.

crabnet355, 1 saat önce
60 değil 70 lira oldu hocam ek ders yanlışın var..
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