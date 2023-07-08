Mevcut Ekders Ücretleri ile Ücretli Öğretmen Bulmak Zor Olmayacak Mı?

Ek ders, saati 20 TL. bile olsa çalışacak çok adam bulunur bizim köyde!! Canınızı sıkmayın siz!! Şimdi insanlar aynı anda 2-3 işte birden çalışıyor. Öğlene kadar ücretli öğretmenlik, öğleden sonra etüt /kurs merkezi... vs.

Vatandaş razı olduktan sonra ben de zam yapmazdım!)))) İyi iyi böyle çok güzell!