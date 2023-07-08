Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


08 Temmuz 2023 10:22
İdarecilerin 6 saat derse girme durumu

Arkadaşlar merhaba, ortaokulda öğretmenler 21 saatten fazla derse girmek istemediğinde söz konusu branştan olan idareci 6 saat derse girme mecburiyetinde midir? İş yoğunluğunu gerekçe göstererek öğretmenleri daha fazla ders almaları konusunda mecbur bırakabilirler mi yoksa?


sipsa26
Şef
08 Temmuz 2023 10:36

Hayır. Ama idareci olup da derse gireni gördün lü dersen? Ona da hayır.

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