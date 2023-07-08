Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


08 Temmuz 2023 10:27
ANKARA İSTİHDAM

Tahminen ne zaman dış ilce merkez belli olur


vatanfedaisi
Aday Memur
08 Temmuz 2023 10:58

doğudan geldiysen toplu kuvvet hayırlı olsun başka bir yere vermiyolar


Sadeceinsan65
Şef
08 Temmuz 2023 11:03
Personel mudurum hıc mı umut yok :) gelen herkesi toplu kuvvete veriyorlar tayıncı ler hep mi toplu kuvvette :)
vatanfedaisi, 1 saat önce

doğudan geldiysen toplu kuvvet hayırlı olsun başka bir yere vermiyolar


vatanfedaisi
Aday Memur
08 Temmuz 2023 11:10

son yıllarda hep böyle şefim keşke benim elimde olsa

Sadeceinsan65, 1 saat önce
Personel mudurum hıc mı umut yok :) gelen herkesi toplu kuvvete veriyorlar tayıncı ler hep mi toplu kuvvette :)

funnx
Aday Memur
08 Temmuz 2023 11:20

toplu kuvvetin çalışma sistemi nedir hocam


Ozanender
Aday Memur
08 Temmuz 2023 11:56

Aynen sivastan geliyorum hayırlısı olsun açıklansa da önümüze baksak evimizi tutsak

vatanfedaisi, 1 saat önce

doğudan geldiysen toplu kuvvet hayırlı olsun başka bir yere vermiyolar

Toplam 5 mesaj

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