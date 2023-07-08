Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


08 Temmuz 2023 11:10
2023 Temmuz Seyyanen Zam ve Kit'lerdeki Sözleşmeli Personel
8.077 TL seyyanen zam KİT'lerde çalışan sözleşmeli personele verilmedi zannedersem, yanılıyor muyum?

muhendisfak
Aday Memur
08 Temmuz 2023 11:31

Senin gibi birisinin memur olabildiği ülkede keşke verilmese. Yazık bu ülkeye gerçekten...

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