Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


08 Temmuz 2023 11:27
Kira yardımı unutuldu mu
Hani memurlara kira yardımı yapılacaktı. Bu konuyu da mı kapattılar

mfu4226
Aday Memur
08 Temmuz 2023 11:34
Ben idarecimize sordum kira yardımı ile alakalı gelişme olur mu diye gülümsedi :)

esenö
Aday Memur
08 Temmuz 2023 11:49

Seçim öncesi bakanlara talimat verdim üzerinde çalışılıyor denilecek

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