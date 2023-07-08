Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


08 Temmuz 2023 11:41
Ağustos ayındaki toplu sözleşmeden beklentiler

Arkadaşlar temmuz zammı defteri kapandı. Beğensek de beğenmesek de verilen zam %17,55+8077. Artık bu konu kapandı.

Ağustos ayında yapılacak toplu sözleşmede beklentiler büyük. Biliyorsunuz ki en düşük memur maaşı hala işçi maaşlarının altında.

Sendikaların toplu sözleşmeye bir madde ekleterek memur maaşı işçi maaşından düşük olamayacağını kanun haline getirmeli. Ayrıca büyükşehir tazminatı ve bayram ikramiyesi konusunda büyük beklenti var. Bir de refah payı kalıcı hale gelmeli artık.


JAKAMEN_
Aday Memur
08 Temmuz 2023 11:43

Zortingen şıtrayze yi alırsınız.. Yüzde 6 artı enflasyon


Kumrukardelen
Şef
08 Temmuz 2023 11:47

En azından büyükşehir tazminatı ve bayram ikramiyesi verilme ihtimali var.


esenö
Aday Memur
08 Temmuz 2023 11:48

Çalışanları eflasyona ezdirmemeye devam edeceğiz bu kadar

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