KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


08 Temmuz 2023 11:44
2023 önlisans merkezi atama

3003 nitelik kodlu memur atamalarında basvuracak olanların puanları kaç bilelimde şimdiden heycan yapmayalım kendimize...


merand111
08 Temmuz 2023 11:46

tercih yapacak olanlar yazsın lütfen


merand111
08 Temmuz 2023 12:02

ŞİMDİ FARK ETTİM BRANS BAZINDA SIRALAMAYA BAKABİLİYOMUSUZ


merand111
08 Temmuz 2023 12:03

BRANŞ SIRALAMASINDA MERKEZİ ALIM HARİCİNDE ATANANLARIDA SİLİYOMU BİR FİKRİ OLAN VAR MI

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